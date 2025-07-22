Кэти Холмс снимет «Счастливые часы» с Джошуа Джексоном

Кэти Холмс выступит сценаристом, режиссёром и сыграет главную роль в новой трилогии полнометражных фильмов «Счастливые часы» (Happy Hours), где она воссоединится со своим партнёром по сериалу «Бухта Доусона» Джошуа Джексоном. Как сообщает Deadline, в актёрском составе также присутствуют Мэри-Луиз Паркер («Жареные зелёные помидоры»), Констанс Ву («Список смертников»), Джо Типпетт («Мейр из Исттауна»), Дональд Веббер-младший («Разделение»), Нэйтан Дарроу («Миллиарды»), Джонна Диас-Уотсон («Уэнсдей»), Джек Мартин («Новичок»), Джон П. Макгинти («Новый Амстердам») и другие. Съёмки первого фильма стартуют этим летом в Нью-Йорке.

«Счастливые часы» — это история о двух людях (Джексоне и Холмс), которые пытаются найти свой путь в отношениях, преодолевая трудности карьеры, семейные обязанности и стремясь к любви, несмотря на неизбежные жизненные препятствия.