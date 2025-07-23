Опубликованы кадры из фильма «Токсичный мститель»

Создатели фильма «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем в главной роли опубликовали его свежие кадры с главным героем и другими персонажами.

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Новые кадры ленты

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

В фильме также снялись Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Тремблей. Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

В официальный российский прокат картину выпустят 4 сентября.