Появились кадры второго сезона «Перси Джексон и олимпийцы»

Второй сезон сериала «Перси Джексон и олимпийцы» получил свежие кадры. На них можно увидеть самого Перси и других персонажей.

© Чемпионат.com

Свежие кадры шоу

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Детали сюжета пока что неизвестны.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.

Сериал, кстати, продлили и на третий сезон, так что продолжение выйдет либо в 2026 году, либо в 2027-м. Второй сезон должен стартовать в конце 2025-го.