Сериал «Плевако» привел к всплеску интереса к Федору Плевако

В центре Челябинска решили установить памятник выдающемуся российскому адвокату уроженцу Троицка Федору Плевако. Его нынешние коллеги открыли сбор пожертвований на возведение скульптуры. Ориентировочно понадобится 10,2 миллиона рублей. Инициативу поддержала Федеральная палата адвокатов РФ, на постаменте планируется высечь имена основных меценатов.

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Местом для памятника выбрали сквер на пересечении улиц Воровского, Тимирязева и Елькина, в котором пройдет благоустройство. Правда, территория, где должны развернуться работы, далеко не самая запущенная в городе, она и сейчас выглядит вполне уютной, однако близость здания районного суда скрепляет замысел особым смыслом.

Волшебная сила искусства

Любопытно, что всплеск внимания к фигуре адвоката и истории региона возник уже во время съемок 10-серийного сериала. Очевидцы, наблюдавшие за процессом в Троицке, где авторы нашли аутентичную натуру, вспоминали о царившей на площадке общей заинтересованности. Троичане отличались повышенной дисциплинированностью, выполняя все просьбы "стоять вот тут". Народ снимал происходящее на телефоны, но никто не бежал фотографироваться с Сергеем Безруковым, исполнителем главной роли.

В сторонке ждали своего часа дамы в платьях с рюшами и кавалеры в отутюженных сюртуках, а также жители Троицка. Южноуральцы, задействованные в картине, прошли кастинг. Среди них выделялся колоритный ямщик, управлявший пролеткой. Вместе с лошадью и повозкой он "переехал" в фильм из короткометражки "Плевако. Адвокат страстей человеческих", снятой объединением "Кино по-троицки". Свой вклад внесла и Ассоциация производителей кино и анимации Южного Урала: ее представители помогли в поисках натуры, реквизита, нужных типажей.

Исторический детектив, по замечанию Сергея Безрукова, побудил заинтересоваться судьбой почетного жителя Троицка всех, кто не знал о нем раньше.

«Его речи можно сравнить с текстами Льва Толстого - потрясающий художественный русский язык. Плюс актерское мастерство, остроумие, мощная энергия! Присяжные слушали его и таяли. Образ Плевако окутан легендами и анекдотами. Все мои друзья-адвокаты, в том числе Генри Маркович Резник, говорят: для них Плевако - бог, — заметил актер, признав, впрочем, что сериал не во всем биографичен. — Я играю Николая Федоровича, а не Федора Никифоровича. Об этом говорю специально и нарочно. Я и внешне на него не очень похож, хотя какая-то отсылка все же есть, к примеру, по характеру. В некоторых сценах мы пытались аккуратно провести такую параллель. Я сыграл многих исторических персонажей. В случае с Есениным, Пушкиным и Высоцким был точным и во внешности, и в поведении. Здесь же сценарист и режиссер проявили фантазию, за что я им благодарен».

Жизнь без сценария

Впрочем, история - наука о фактах и, в отличие от кино, не предполагает художественного вымысла. Замдиректора Объединенного государственного архива Челябинской области кандидат исторических наук Николай Антипин выяснил, насколько прочной была связь Плевако с городом его рождения. В архиве сохранилась метрическая книга Свято-Троицкого собора с записью о крещении младенца:

«Апреля 13 дня (1842 года) у троицкой мещанки девки Екатерины Степановой дочери Степановой незаконнорожденный сын Феодор. Молитвовал, имя нарек и крещение совершил протоиерей Петр Бирюков».

Федор Плевако действительно родился вне брака, а потому в бумагах о рождении его отец не указан, но он известен - это потомок дворян Волынской губернии Василий Иванович Плевак, назначенный по собственному желанию в Троицкую таможню из Государственного заемного банка в Петербурге. Мать Екатерина Степановна - казашка, потерявшаяся в раннем детстве. Впоследствии ей дали русское имя и записали в дворовые начальника Троицкой таможни. Барин познакомился с ней вскоре после переезда из столицы, в итоге они два десятилетия прожили вместе. После смерти мужа вдова обратилась в Сенат, чтобы носить фамилию супруга, и семью записали в московское купечество 3-й гильдии. Правда, позднее Екатерина Степановна подала прошение с просьбой исключить из купеческого сословия будущего светилу юриспруденции, так как он к "коммерческим делам не приспособлен, а имеет склонности к наукам и желает поступить по ученой части". Федора, посещавшего в Троицке приходское и уездное училища, зачислили на юрфак Московского университета (перед этим он взял фамилию отца, прибавив к ней для благозвучия букву "о"), однако через год молодой человек перевелся в вольные слушатели, женился, уехал в Германию, где продолжил обучение. Комиссия, принимавшая у него экзамены по возвращении в Россию, заключила:

«Подал удовлетворительные рассуждения на степень кандидата».

«Окончание университета совпало с судебной реформой Александра II. Федор Плевако поступил на службу в окружной суд, с 1870 года он - присяжный поверенный. Вел судебные процессы по гражданским, уголовным и политическим делам. Известны его выступления в защиту игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлогах, рабочих фабрики Саввы Морозова, севских крестьян в 1905 году», — перечисляет Николай Антипин.

Писатель Викентий Вересаев, напоминает он, пересказал одну из речей Плевако на судебном процессе по делу о краже чайника пожилой женщиной:

«Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

Возвращение в Троицк

Федор Никифорович любил и вспоминал город своего детства:

«Ты вырос, похорошел, стал персоной с положением: вместо приходского и уездного училищ ты украсился классической и женской гимназиями, реальным училищем. На скамьях твоих школ сидят рядом с русскими юношами и девушками татарские, киргизские и башкирские дети и соревнуются в успехах с коренным населением, выставляя иногда таких талантливых юношей, какими бы гордилось любое племя на нивах беспредельного русского царства. Там русский город и русское сердце бьется в груди твоих птенцов - моих дорогих земляков. И хочется, и страшно мне повидаться с тобой после полувековой разлуки».

Но встреча все-таки состоялась. В 1901 году, рассказывает Николай Антипин, адвокат побывал в Троицке и выступил защитником на процессе. Хотя этим его контакты с малой родиной не исчерпываются.

В финале десятой серии исторического детектива Плевако как почетного гражданина города награждают в Свято-Троицком соборе и вручают ему альбом с видами Урала. В кадре - тот самый храм и тот самый подлинный фотоальбом 1903 года, который когда-то передали знаменитому земляку. Так замыкается жизненный круг "Пушкина от юриспруденции": здесь, в соборе, его крестили, здесь же признали выдающиеся заслуги, хотя после того эпизода он прожил еще несколько насыщенных событиями лет, отойдя в мир иной в конце 1908 года. В некрологе, вышедшем в журнале "Нива", отмечалось:

«Плевако по справедливости считался блестящим адвокатом. Его звали "московский златоуст", и этот эпитет как нельзя лучше определял Федора Никифоровича как судебного оратора и как человека... Плевако был человек огромного ума, сердца и таланта, стихийно могучий, не всегда ровный. О Плевако говорила вся Россия».

След звезды

После окончания съемок сериала власти Челябинской области объявили о намерении создать комиссию, которая бы способствовала развитию кинопроизводства на местном материале, в местных локациях. Это решение воспринимается как инструмент, так сказать, продюсирования самого Южного Урала, выстраивания его образа в концентрированном виде, что способно повлиять на узнаваемость региона, усиление туристического потенциала, экономическую монетизацию в целом.

В мае нынешнего года на окружном форуме "Российская креативная неделя - Урал" объявили: такая комиссия создана, ее возглавил первый вице-губернатор Иван Куцевляк, курирующий в правительстве экономический блок.

«Мы готовы информировать кинокомпании, приходящие для съемок на территорию Челябинской области, об интересных локациях - природных ландшафтах, промышленных площадках, учреждениях культуры. Ну и самое главное - это, конечно, рассмотрение заявок тех фильмов, сценариев, которые в дальнейшем могут претендовать на содействие в производстве», — отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Получается, в какой-то мере и к этому причастен Федор Плевако, сам ставший явлением не только юриспруденции, но и российской культуры.