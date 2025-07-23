Опубликован постер комедии Good Fortune с Киану Ривзом

Создатели фильма Good Fortune опубликовали новый забавный постер комедии, собранный из трёх постеров, на котором можно увидеть ключевых персонажей.

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Главный герой фильма — простой рабочий по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который хочет ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья.

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Good Fortune стал режиссёрским дебютом комика и актёра Азиза Ансари («Парки и зоны отдыха»). Главные роли в картине сыграли Сет Роген («SuperПерцы») и Киану Ривз («Матрица»).