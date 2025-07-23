Стало известно, когда выйдет фильм «‎Лес» с Никитой Кологривым

Фильм "Лес" режиссера Гамлета Дульяна с Никитой Кологривым, Кариной Разумовской в главных ролях выйдет в российский прокат весной 2026 года. Об этом сообщила ТАСС актриса Лянка Грыу, исполнившая одну из главных ролей в картине.

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«Весной, поскольку это летний фильм. <…> Я думаю, что мы к весне будем готовы выйти в эфир», — сказала она, отвечая на вопрос агентства о датах выхода фильма.

По словам актрисы, картина станет экранизацией одноименного романа Светланы Тюльбашевой.

«[Фильм] выйдет на большом экране и также на онлайн-платформе», — добавила Грыу, не уточнив название платформы.

Свою роль девушки Лики в проекте она охарактеризовала как нестандартную.

«Начинается она как комедийная, потом переходит в драматическую, потому что большую часть своей карьеры я играю именно драму и мелодраму. Для меня было интересно попробовать поиграть с жанрами», — отметила актриса.

Грыу подчеркнула, что сюжет фильма балансирует на грани нескольких жанров.

«[История] душевная, масштабная, захватывающая, пугающая, иногда на грани хоррора. Но мне кажется, что именно это будет привлекать зрителя - не только тех, кто прочитал книгу и ждет экранизацию, но и новых людей», — сказала она.

Рассказывая о своей героине, Грыу добавила, что Лика - выходец из богатой семьи с влиятельным отцом и "видимой безопасностью".

«Однако она - очень одинокий человек внутри, но максимально старается это скрыть за маской успеха и благополучия», — сказала актриса.

Она уточнила, что по мере развития сюжета зритель сможет увидеть трансформацию персонажа.

«Чем больше зритель попадает в историю, тем больше он видит, как с нее слетает все наносное. Под маской оказывается ранимая, трогательная, но очень сильная девушка, в будущем - женщина, которая будет уже помогать людям, лечить их», — заключила она.

Дебютный роман Светланы Тюльбашевой "Лес" вышел в 2024 году.