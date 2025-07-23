Режиссер Мэтт Шекман назвал комикс, который нужно прочитать

Режиссёр «Фантастической четвёрки» Мэтт Шекман в интервью посоветовал всем фанатам Marvel обязательную арку комиксов, автором которой выступил Джонатан Хикман.

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По словам Шекмана, в комиксной арке много важных событий и трогательная сцена с Человеком-факелом и Франклином, сыном Рида и Сью.

«Там придуман Совет Ридов, там придуман Фонд Будущего… и трудно превзойти сцену с Человеком-пауком, который приходит и утешает Франклина после смерти Джонни».

«Фантастическая четвёрка» Шекмана выйдет в зарубежный прокат уже 25 июля. Главные роли в ленте сыграли Педр Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон-Мосс Бакрак.