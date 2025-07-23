Появились новые кадры второго сезона сериала «Дети перемен»

Съемки второго сезона криминальной драмы "Дети перемен" режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой продолжаются в Москве, и на съемочной площадке уже можно заметить актеров. Появились фото, на которых можно увидеть Константина Плотникова, Данила Стеклова и Мариэтту Цигаль-Полищук.

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Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный, но незаконный бизнес. Однако загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток помирить родных.

Теперь Флору окружает множество новых людей, но ближе всего она подпускает Джина - он ее правая рука. Роль Джина исполняет Константин Плотников ("Король и Шут", "Государь"). Густая челка, длинные волосы, черная кожанка и блестящий мотоцикл - неудивительно, что Лаша (Руслан Братов), который так и не восстановился полностью после нападения, начинает ревновать Флору.

"Я посмотрел первый сезон сразу, как узнал о кастинге во второй. Посмотрел взахлеб и начал сильно волноваться - теперь было, что терять. Мне была крайне интересна команда проекта и хотелось с ними поработать. К моему счастью, все сложилось. Моего героя зовут Володя, но чаще все зовут его Джин. Как и я, Володя любит играть в покер, но, в отличие от меня, ему сложно остановиться. Он по-настоящему крутой мужик, к сожалению, судьба все время проверяет его на прочность. Неотъемлемая часть Джина - его мотоцикл. При подготовке к съемкам не обошлось без просмотра "Дикаря" с Марлоном Брандо, "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" с Микки Рурком и "Беспечного ездока" с Питером Фондой. Я брал уроки вождения мотоцикла, и знаете, что самое страшное? Мне это невероятно понравилось!" - рассказывает Константин Плотников.

Данила Стеклова зрители, возможно, не сразу узнают в ярком образе: с усами, татуировками, в модных очках и со зловещей улыбкой. Его герою есть, за что мстить семье Флоры - и его ничто не остановит.

"Я давно хотел поработать с Любой Львовой и Сергеем Тарамаевым, еще с того момента, как посмотрел их фильм "Зимний путь", - говорит Данил Стеклов. - И вот моя мечта осуществилась. Мы вместе обсуждали персонажа, его характер, поведение, и образ получился очень классным и ярким. У меня интересный грим, усы, татуировки, броская одежда и бижутерия, характерная для "братков" 90-х".

Мариэтта Цигаль-Полищук ("Раневская", "Метод уборщицы") сыграет родную сестру Флоры, Настю, с которой та не виделась 15 лет.

"Героиня у меня простая баба, но хитрая и, скажем так, сильно неравнодушная к противоположному полу, - говорит актриса. - Спустя много лет приехала наладить отношения с сестрой, но, конечно, мотив у нее абсолютно корыстный".

Впрочем, это не все новые персонажи второго сезона. Зрителям предстоит познакомиться с героями Алины Дуловой ("Родители родителей", "Бедные смеются, богатые плачут"), Глафиры Глазуновой ("Престиж"), Валентины Анциферовой ("Черная весна") и Игоря Черневича ("Крутая перемена", "Лада Голд").

Премьера второго сезона сериала "Дети перемен" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink.