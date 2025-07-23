Вышел трейлер комедии «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Компания «Каро Премьер» опубликовала трейлер фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй». Комедия выйдет в российский прокат 7 августа.

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Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

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Сюжет ленты повествует о новых приключениях хулигана Ивана Семёнова. Под влиянием подруги Танечки он становится примерным парнем, что расстраивает его друзей, и они отворачиваются от героя. Жизнь Ивана становится тяжелее, когда он решает вступить в соревнования по снежному каякингу, где одним из его оппонентов становится успешный спортсмен Олег. Ему необходимо победить соперника, чтобы вернуть расположение друзей.

Главные роли в картине сыграли Роман Погорелов («Домашний арест»), Софья Грузенко («Спроси Марту») и Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Новая лента станет продолжением комедий «Иван Семёнов: Школьный переполох» 2022 года и «Иван Семёнов: Большой поход» 2023 года.