Сокуров высказался о премьере своего фильма на Венецианском кинофестивале

Кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров планирует лично представить свой фильм "Записная книжка режиссера" (Director's Diary) на 82-м Венецианском кинофестивале, об этом он сообщил ТАСС. Новая работа относится к некоммерческому кино и несет прежде всего художественно-просветительскую функцию, подчеркнул автор.

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«Если мое состояние здоровья позволит, то я должен быть, — сказал режиссер в ответ на соответствующий вопрос корреспондента. — Потому что это мировая специальная премьера, и все же это такой поступок всемирно известного фестиваля, когда в этих обстоятельствах фильм из России показывается в центре Европы. И потом, фильм большой, он длится пять часов, это крайне редкий случай, когда такие большие форматы на таких фестивалях показываются. Поэтому мой профессиональный долг - с уважением отнестись к такому фестивалю».

Как накануне объявил на пресс-конференции художественный руководитель старейшего в мире киносмотра Альберто Барбера, фильм Сокурова будет представлен вне конкурса. Точную дату премьерного показа неигровой картины "Записная книжка режиссера" организаторы фестиваля назовут позднее. Сам фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

«Это не публицистика и не политика, это попытка художественного осмысления времени, художественная работа с документами, — рассказал о новой работе Сокуров. — Это передача лирическими и драматическими средствами моего впечатления, ощущения от времени, в котором я жил, жили мои соотечественники - я имею в виду советских людей, потому что это о советском периоде жизни. О тревогах, которые мы испытывали тогда. И это не только о том, как жил в общем маленький, небольшой город Ленинград, но и том, что происходило вокруг Ленинграда во всем мире. Это [фильм] о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, науке, технологии, технике - о том, из чего состояла жизнь такого маленького, но на самом деле великого города».

Фильм построен на использовании кинохроники, причем не только ленинградской, в нем "много музыки и очень много исторических документов о событиях в мире и о самом городе", отметил режиссер.

«Даже для западного зрителя там будет много фактов об их жизни, о которых они или давно забыли, или, может быть, никогда не обращали на них внимания», — добавил он.

Сокуров подчеркнул, что фильм относится к некоммерческому кино.

«Это кино, которое имеет художественно-просветительскую функцию. Поэтому сейчас, когда большая часть кинопроизводства - и документального, и игрового - во всем мире имеет коммерческий акцент, особенно важно, что такой фестиваль, как Венецианский, целый день отдает показу откровенно просветительского фильма», — подчеркнул Сокуров.

Производством фильма занимался Фонд "Пример интонации". Музыку к картине написал Андрей Сигле. Режиссером монтажа и оператором выступил ученик Сокурова Александр Золотухин, звукооператор - Константин Червяков.