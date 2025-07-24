В РФ покажут фильм «‎Принцесса Мононоке» в 4K-реставрации

4К-реставрация культового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке" выйдет в российский прокат 14 августа 2025 года, сообщили в кинопрокатной компании RWV Film.

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Картина 1997 года рассказывает о противостоянии людей и духов леса в средневековой Японии. Главный герой, принц Аситака, оказывается в сердце конфликта между жителями Железного города и обитателями древнего леса и знакомится с отважной воспитанницей богини-волчицы.

Релиз приурочен к 40-летию студии Ghibli, основанной Миядзаки и Исао Такахатой. Российский дубляж выполнен "Студийной бандой".

«‎Думаю, сейчас эта тема стала особенно актуальной. Она как никогда перекликается с нашей реальностью», — говорит вице-президент студии Ацуси Окуи.

Главными источниками вдохновения для Миядзаки стали японские мифы, его собственная однотомная манга "Путешествие Сюны" и фильм Акиры Куросавы "Семь самураев". К моменту начала работы у него не было готового сценария - классик утверждал, что "продвигается по сюжету на ощупь".

На момент создания "Принцесса Мононоке" была самым дорогим аниме в истории, бюджет фильма составлял 23,5 миллиона долларов, в прокате фильм собрал 150 миллионов.

Это был первый проект студии, в создании которого применялась техника CG (для создания движущихся 3D моделей и совмещения слоёв в кадре), создатели картины обращались за помощью в Microsoft, чтобы те разработали для них специальную программу для работы с изображением.

От предыдущих картин Ghibli "Принцесса Мононоке" отличается гораздо более детализированными и реалистичными сценами (в особенности - довольно жестокими сценами сражений). Пойдя на такой шаг, студия намеренно хотела разрушить устоявшийся образ и открыть новую страницу истории.

После окончания работы Миядзаки планировал уйти из режиссуры, но коммерческий успех фильма и признание со стороны Японской киноакадемии заставили его передумать.

Кстати

В июне в российских кинотеатрах впервые показали 4К-реставрацию культового научно-фантастического блокбастера Кацухиро Отомо "Акира", 28 августа состоится премьера 4К-версии не менее культового киберпанк-аниме "Призрак в доспехах".