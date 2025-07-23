Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Букины»

Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»
Уже 28 июля состоится премьера второго сезона сериала «Букины». В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.
Во второй сезон «Букиных» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 5 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 28 июля
- 2-я серия 28 июля
- 3-я серия 29 июля
- 4-я серия 29 июля
- 5-я серия 30 июля
- 6-я серия 31 июля
- 7-я серия 4 августа
- 8-я серия 4 августа
- 9-я серия 5 августа
- 10-я серия 5 августа