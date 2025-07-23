Какие киносказки скоро выйдут в России

Лето - пора усиленных киносъемок. Солнце и тепло гарантируют нужный свет и картинку. Одновременно проходят защиты будущих фильмов и в минкультуры, и в Фонде кино: одни кинематографисты просят субсидии на начальный этап съемок, другие приходят уже за дофинансированием и средствами на продвижение.

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Несколько дней назад в Фонде кино представляли свои новые картины лидеры индустрии. То есть были заданы векторы и тренды. Из 23 фильмов обозреватель "РГ" насчитала 15 сказок. Также популярен жанр фэнтези - пять картин ему соответствуют. И генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время представления сказки "Аленький цветочек" заговорил о том, что вскоре новый повышенный всплеск популярности будет у детективов. Посмотрим поближе, какие именно новинки ждут зрителей. Начнем со сказок.

"Горыныч"

Александр Петров играет старшего лейтенанта ВМФ. Однажды он опустился в батискафе на морское дно и попал в пещеру. А в ней - портал в сказочный мир. И там - маленький детеныш дракона, который остался без мамы. Моряк и дракончик находят общий язык... Сказка выходит в прокат 23 октября 2025 года.

Гусляр Садко в Новгороде встречает княжну Забаву, и между ними возникает сильное чувство. Но отец Забавы хочет выдать ее за купца Дормидонта. Садко хотят утопить, но он оказывается в Подводном царстве. И там заключает сделку с Морским царем, напоминающую ту, что была в сказке "Русалочка" у Ганса Христиана Андерсена. Треть своего таланта готов отдать за возвращение домой.

Режиссер - дебютант Владимир Ваулин. Креативный продюсер - Даша Чаруша. В дрим-касте на роль Садко - Никита Кологривый и Антон Рогачев, Забава - Ника Здорик и Екатерина Воронина.

Обида - так зовут дочь магов - узнает, что она лишена волшебной силы. Чудо-Юдо - это друг, вместе с которым Обида отправляется в людской мир, где якобы можно снять проклятье.

Режиссер - Серик Бейсеу. Обиду сыграет София Лопунова, Чудо-Юдо - Микита Воронов. Родителей-магов сыграют Виктория Исакова и Сергей Безруков. Художник по костюмам - Надежда Васильева.

"Приключения Старика Хоттабыча"

Федор Бондарчук сыграет Старика Хоттабыча в новой экранизации книги советского писателя Лазаря Лагина.

Московский школьник случайно выловил из Москвы-реки загадочную лампу с джинном. Хоттабыч удивляется новой жизни и обещает исполнять желания мальчика. Но неожиданные последствия не заставляют себя ждать.

Режиссер и соавтор сценария - Никита Власов ("Лада Голд", "Комбинация"). К сценарию приложил руку и Андрей Золотарев. В прокате картину стоит ждать 1 января 2027 года.

"Буратино"

Недавно вышел трейлер этого фильма - нового прочтения всем известной сказки. Он понравился многим, в том числе и автору этих строк. Казалось, что съемки уже закончены, однако авторы сейчас концентрируются на одной особо важной для них сюжетной линии - так что ведутся досъемки.

Режиссер также Игорь Волошин. В роли Буратино - Виталия Корниенко. Девочка создала образ куклы с помощью технологии захвата движений. Также снимались Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и другие. Федор Бондарчук сыграл Карабаса-Барабаса, а Светлана Немоляева черепаху Тортилу. Первый канал поддерживает сказку, которая выйдет в прокат 1 января 2026 года.

"Чебурашка-2"

О будущем фильме уже написано много. Но есть и новости. Главная новость - в нем появится крокодил Гена, сделанный с помощью новых технологий. Когда Гена злится, то в глазах Чебурашки он становится крокодилом.

Напомним, что в роли молодого крокодила в фильме предстанет актер Антон Быстров. Фильм также выйдет в прокат 1 января 2026 года.

Новый фильм продолжает вселенную успешной кинофраншизы "Последний богатырь". Расскажет историю появления, взросления и становления Колобка. По замыслу создателей Колобок окажется в теле человека. Однако мечтал он попасть в богатыря, а оказался в пекаре Тихоне...

Режиссер - Антон Маслов. В ролях Дмитрий Журавлев (играет пекаря), Мила Ершова и другие. Фильм может появиться в прокате в августе 2026 года.

Фантастика

Стругацкие и не только

Повышенный интерес кинематографистов к жанрам фэнтези и фантастики показывают и частые обращения к творчеству братьев Стругацких - Аркадия и Бориса. Сейчас готовятся фильмы "Отель "У погибшего альпиниста" (в прокате с 28 января 2027 года), "Машина желаний" и "Пикник на обочине", сериал "Трудно быть богом" и другие. Но заявлен еще ряд картин в данных жанрах.

"Девятая планета"

История о механике, в голову которого приходят странные видения: другая планета, схватки с чудовищами. Режиссер Николай Рыбников. В главных ролях - Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков и другие. Съемки уже завершены.

"Космическая собака Лида"

Будущая новинка режиссера Евгения Сангаджиева. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из подростка Игорька его же взрослого. В главных ролях - Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Сергей Безруков. Прокат 27 ноября.

"Весельчак У"

Произведения Кира Булычева снова в центре внимания кинематографистов. "Весельчак У" - ответвление от картины "Сто лет тому вперед". Главный герой в исполнении Александра Петрова - пират из будущего. Он застрял в Москве 2024 года. Ему нужен Космион - материал, способный управлять временем.

"Неандерталец"

Никита Кологривый сыграет бойца ММА, который отправляется на ретрит в сторону Алтая. Но... вместо этого попадает в древний мир. Местные принимают Федора за воина из будущего. Однако оказывается, что боец он слабый. Режиссер - Юрий Хмельницкий. В ролях также Артем Быстров, Даша Верещагина и другие. Для героев будет разработан специальный язык. Авторы сценария - Андрей Золотарев и Олег Маловичко.

"Холоп-3"

Теперь перевоспитывать будут целую семью. Главных героев играют Павел Прилучный и Кристина Асмус. Дети (Вита Корниенко и Степа Шевяков) отправляют родителей во времена Петра Первого. Режиссер - Клим Шипенко, автор сценария - Савва Минаев. Милош Бикович в одной из ролей. Прокат 12 июня 2026 года.