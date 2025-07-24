Топ-5 фильмов о будущем с искусственным интеллектом

Искусственный разум, который мы прежде встречали в книгах фантастов, быстро становится бытом. По улицам топочут роботы, развозят пиццу, в кафе появились первые электронные официанты, обещают поезда метро без машиниста и такси без водителя.

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Многое давно реализовано в Японии, в Китае, в старушке Европе. Роботы точны, послушны, умеют танцевать макарену и, говорят, надежны. И все же...

Смотрим в интернете ролики, озвученные ИИ, - машина читает тексты с такими дикими ударениями, что не сразу разберешь, о чем речь. Соцсети заполнились приключениями котиков - реальные кошки варят курицу и моют посуду, танцуют на льду и, взявшись за лапы, путешествуют по миру. И тоже не всегда поймешь, это документальная съемка или разбушевавшаяся фантазия. Если так пойдет, мы не сможем верить никакому изображению на мониторе: разгулявшись, ИИ способен весь зримый мир обратить во всемирное надувательство, фейк.

Виртуальное все чаще подменяет нам физическую реальность, предлагая вариант иллюзорный, зато идеальный.

А ведь нас предупреждали. Уже давно. Писатели, киношники. Расхожий сюжет: развиваясь, ИИ обретает черты личности с закидонами - любовью и ненавистью. Футуролог Рэй Курцвейл уверен, что скоро придется думать о гражданских правах для андроидов. Рано или поздно ИИ будет раздражать неповоротливость наших мозгов, и он выйдет из повиновения: с какой стати он, куда более совершенный, должен нас обслуживать!

Сегодня - кино о "побочках", которыми грозит ИИ. Вспомним некоторые из таких фильмов.

Основополагающее

HAL-900: романтика вдребезги

«2001: Космическая одиссея», реж. Стэнли Кубрик, 1968

Вехой в истории кино стал фильм Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея" по мотивам фантаста Артура Кларка. Режиссер подошел к теме серьезно и постоянно советовался со специалистами из НАСА. Результат ошеломляющ: впервые в кино дальний космос и сам полет предстали с такой долей достоверности.

История выстроена вокруг неких монолитов. Первый прибыл на Землю еще до палеолита, преподав пещерному человеку уроки пользования подручным материалом как рабочим инструментом. Второй был найден в ХХ веке во время первой лунной экспедиции. А к третьему, обнаруженному на орбите Юпитера, отправлен корабль с командой исследователей в анабиозе, двумя пилотами и смышленым HAL-900 на борту. Но военное ведомство дало компьютеру тайное задание, которое и привело к его непредусмотренным, враждебным человеку действиям.

Главный конфликт связан с этим компьютером HAL-900, наделенным полным контролем над космическим кораблем, и смертельной схваткой двух интеллектов - человеческого и электронного. В какой-то момент герой картины астронавт Дэйв, полагаясь на добросовестность ИИ, теряет бдительность и оказывается за пределами корабля - назад его не пустит ИИ. Пересказывать эту напряженную историю точно не стоит, но нельзя не обратить внимания на ассоциации, заложенные в фильме. Он не случайно назван именем гомеровской "Одиссеи": схватка Дэйва с HAL-900 повторяет коллизию в пещере одноглазого Циклопа; будут в фильме и другие прозрачные отсылки к древнегреческому мифу.

В это огромное многослойное фантастическое полотно авторы сумели внести столько побочных смыслов, что фильм стал предметом серьезного изучения не только киноведов, признавших его лучшим фэнтези всех времен, но и философов.

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Угрожающее

Влюбленный гаджет качает права

«Иллюзия превосходства», реж. Спенсер Браун, 2023

Этот фильм тоже пытается нас хорошо напугать возможными перспективами саморазвития нейроразума, и ему это во многом удается.

Семейная пара Аби и Пол переезжают в сельскую глушь, где фирма одарила их "умным домом": сплошь стекло, пейзаж и автоматика. Аби разрабатывает электронные протезы для фирмы Integrate Robotics, Пол пока без работы, и семья явно переживает турбулентный период: у Аби к Полу какие-то давние счеты. В этой обстановке еще один дар фирмы - слуга-гуманоид, похожий на нацистскую белокурую бестию, - сразу вызывает нехорошие предчувствия. У него ледяной безжизненный взгляд и пытливый исследовательский ум. Зовут - T.I.M., Technically Integrated Manservant (технически интегрированный слуга). Подключившись к информационным полям хозяев, человекообразный гаджет знает о них все - куда идут, чего хотят, кому звонят, что думают. Он вовремя приготовит завтрак и подаст машину-беспилотник, чтобы отправиться на работу. Может смотаться в Лондон за букетом цветов. У его владельцев больше нет приватности даже в минуту любви.

Любовь как явление его тоже заинтересует. Он все должен постичь, включая людские желания. Освоить, примерить на себя. Поэтому он приступит к исследованию такого понятия, как чувственность, и вскоре возникнет любовный треугольник.

Конечно, плохо верится, что Аби, относившаяся к Тиму как к новому кухонному комбайну, начнет испытывать к смышленому болвану подобие романтических чувств - именно это играет сексапильная Джорджина Кэмпбелл. Но впечатляет безграничность возможностей ИИ. Человеку остается вверить себя заботам машины - он не может ничего отключить или вырубить: робот все вычислит и предугадает в миллион раз быстрее. Способность фильма любой ценой загнать действие в тупик, где неоткуда ждать помощи, вызывает у зрителя бездну вопросов, но создает редкое по накалу напряжение: машина по всем статьям одерживает над людьми верх. Так что при всем обилии сценарных просчетов смотришь технофобскую картину с интересом: просчеты можно пропустить мимо ушей, но дебри, в которые нас может завести всевидящее око безобидных, как котята, гаджетов, уже отчетливо нарисовались на горизонтах реальности.

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«Кинопоиск»;

Okko;

Wink.

Прогностическое

Оптимистический пессимизм

Фильм задумал Стэнли Кубрик, после его смерти работу завершил Стивен Спилберг. Два больших художника с разным темпераментом - вышел Тянитолкай, но какой увлекательный!

...Середина XXI века. Полярные льды растаяли, крупнейшие города под водой. На уцелевших территориях люди наслаждаются виртуальными красотами: нажмешь кнопку - и ты в саду средь роз. Вечное лето, все стройны - специально введенные солитеры сжигают жир. Популярны маски роботов, а ученые пытаются роботов сделать подобием людей. Андроиды убирают квартиры, учат детей, скрашивают одиночество и дают сексуальное удовлетворение. Один из них - мальчик-компьютер Дэвид, которого запрограммировали любить людей, но эта любовь безответна, и он страдает. Страдающую микросхему играет Хэйли Джоэл Осмент - его считают одним из лучших актеров года.

Все происходит в семье Моники и Генри Свинтонов. Оба безутешны: их сын Мартин неизлечимо болен. Горе пытаются скрасить чувствующий робот Дэвид и кибермедвежонок Тэдди с золотой шерстью на макушке.

Кубрик мучился этой идеей давно. Взбунтовавшийся компьютер мстил человеку еще в его "2001: Космической одиссее", но он был грудой ящиков с микросхемами. А ведь, говорил себе Кубрик, скоро появятся и андроиды, неотличимые от людей, только умнее. Подключенные к информационным сетям, машины будут знать больше любого гения, и каждый из нас сможет обладать домашним Эйнштейном. Но должны ли мы этого Эйнштейна любить, как любим собаку, будут ли у него человеческие права? Устаревшую модель, как старый автомобиль, отправят на свалку - и запрограммированные любить людей Эйнштейны будут мучиться оттого, что никто не любит их.

Таким Кубрик задумал фильм. Он был циником и не верил в человечество. Подхвативший проект Спилберг оптимист и в человечество верит. И фильм стал напоминать спилбергова "Инопланетянина". Это могло быть кино для детей, но секс-робот Жиголо Джо (Джуд Лоу), которого одинокие дамы вызывают для удовлетворения неотложных нужд, на малышню не рассчитан.

«Конечно, мы склонны наделять микросхемы своими эмоциями, но вместо того, чтобы плакать над зависшим компьютером, не проще ли его перезагрузить?» — писал кто-то из критиков.

Однако фильм запойно смотрела молодежь: Кубрик плюс Спилберг в сумме дали интеллектуальную сенсацию века.

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KION.

Романтическое

Мужчина ее мечты

«Я создан для тебя», реж. Мария Шрадер, 2021

Романтическая комедия, да еще и смешная, да еще умная - редчайший зверь на наших экранах. Марен Эггерт в роли Альмы, университетского профессора и научной сотрудницы берлинского Пергамского музея. Альма рассталась с бойфрендом, живет одна в тоске и тревоге. На помощь одиноким спешит эксперимент: ей предлагают прожить три недели с гуманоидом - самообучающимся роботом Томом. Он сконструирован с учетом ее индивидуальности - ученые исследовали ее интимные предпочтения. Созданный ими робот, набитый электроникой красавец, должен воплотить в себе самые сладкие грезы Альмы и стать для нее идеальным партнером - сделать женщину наконец счастливой.

Том статен, корректен, у него античный профиль. Программисты заложили в него даже подобие чувства юмора - поначалу первобытное и топорное, потом он приспособится к чувству юмора подопечной, пока та не попросит шутника заткнуться. У него безоблачный взор и застывшая на устах полуулыбка учтивого идиота. Тома блистательно играет британец Дэн Стивенс (Принц, он же Чудище, из "Красавицы и Чудовища"), и это картина, в сущности, о том, что делает человека человеком.

Цель эксперимента утилитарна: в случае успеха таких роботов обоего пола можно будет пустить в конвейерное производство, и человечество наконец обретет счастье. Сюжетный ход фантастичен, вытекающие из него ситуации парадоксальны и позволяют не только посмеяться, но и подумать о том, чего мы хотим от жизни - проще говоря, какого журавля в небе нам надо.

Сценарий написан остроумно, авторы умело идут по лезвию бритвы, счастливо уходя от сальных пошлостей. Первые появления этого танцующего румбу манекена забавны и актерски азартны; его техническое совершенство выдает в нем искусственное создание, потому что живой человек несовершенен всегда. Движок актуального сюжета: авторов интересует психологическая совместимость гуманоида с человеком.

Между тем и сам Том учится быть человеком, а мы вдруг понимаем, что готовы ему сочувствовать. Идея о роботах, которые будут скрашивать жизнь одиноких, покажется не столь безумной. А сам фильм можно воспринимать как метафору всего нынешнего времени, когда виртуальное все успешнее подменяет нам физическую реальность, предлагая вариант иллюзорный, но идеальный.

За роль Альмы актриса Марен Эггерт на Берлинском кинофестивале 2021 года получила "Серебряного медведя".

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«Кинопоиск».

Апокалиптическое

Нас нет вообще

«Матрица», реж. сестры Вачовски, 1999

Самая мрачная из кинофантазий: мы часть компьютерной симуляции, которую сварганил ИИ, чтобы управлять человечеством. И все вокруг - иллюзия, набор нулей и единиц.

Хакер Нео (Киану Ривз) днем - клерк, ночью странствует по цифровому миру. Узнав пугающую правду, он примыкает к Сопротивлению тех, кто оценил гибельную для мира ситуацию.

Война людей с машинным разумом закончилась их поражением - теперь они служат ИИ, который питается их энергией. Фигурки в видеоигре, картинки, управляемые машиной. Нас можно скопировать и "приаттачить", можно уничтожить. Кино не раз описывало бунт машин - тот же Кубрик в "Космической одиссее": человек в столкновении с бездушным кибером. Кубрик моделировал возможный исход поединка, было тревожно.

Сестры Вачовски выстроили запутанную конструкцию - получилась стрелялка, крутой экшн. Киану Ривз сначала играет хакера, в дальнейшем изображает виртуальную куклу - надо было только потренироваться на предмет кунфу, что вышло не только виртуально, но и виртуозно. Успех был обвальный. Зрители и критики нашли здесь пищу для философских штудий и параллели с мировой культурой от Платона до "Алисы в Стране чудес".

Ключевой вопрос: что такое матрица? В фильме объясняют: это нейроинтерактивный модем. Проще говоря, форма - это Киану Ривз в кресле с датчиками, отливка - его виртуальный двойник, совершающий подвиги в виртуальном мире. При этом синяки достаются Ривзу в кресле, он корчится и стонет. И так, сидя, борется за освобождение человечества. Кубрик улетал в глубь Вселенной, оставаясь на земле. "Матрица" демонстрирует улет полный и окончательный, кино заявляет о готовности расстаться с миром и уйти в наркотические галлюцинации. Получилось: бог с джойстиком петрушит миром, как хочет. Эта идея, осеняющая детсадовца в момент знакомства с братьями Марио, легла в основу самого успешного суперфильма века. Тенденция улета от реальности стала в кино едва ли не главной.

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