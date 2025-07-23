В России покажут семейное фэнтези "Ужастики. Ожившие рисунки"

Компания "Экспонента Фильм" выпустит в российский прокат семейное приключенческое фэнтези "Ужастики. Ожившие рисунки" (Sketch, 12+), премьера назначена на 9 октября 2025 года.

© Российская Газета

По сюжету альбом 10-летней Эмбер, обожающей рисовать монстров, случайно падает в магический пруд с живой водой, и все её творения оживают. Вскоре "ужастики" всех мастей начинают атаковать город.

Главные роли в фильме исполнили Тони Хейл ("Вице-президент") и Д'Арси Карден ("Барри"). Режиссёр и автор сценария - Сет Уорли, известный своими короткометражными работами.

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году, где она получила высокие оценки критиков и зрителей.

Рейтинг "свежести" фильма на Rotten Tomatoes - 100%.