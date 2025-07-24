Сериал «Король гольфа» продлили

Apple объявила, что сериал «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном в главной роли получит второй сезон. Судя по всему, в компании остались довольны показателями первого сезона шоу.

© Чемпионат.com

Сюжет повествует о бывшем профессиональном гольфисте Прайсе Кэхилле. Из-за нервного срыва на поле карьера спортсмена пошла под откос. Теперь ему предстоит помогать молодому игроку в гольф стать победителем.

Помимо Уилсона, в шоу сыграли Марк Мэрон («Джокер»), Лилли Кэй («Ваша честь») и Джуди Грир («Чего хотят женщины»). Шоураннером «Короля гольфа» выступил Джейсон Келлер — он написал сценарии к знаменитым фильмам «Ford против Ferrari» и «План побега».