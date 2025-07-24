«Вольга» и Киностудия им. Горького стали сотрудничать

Кинопрокатная компания "Вольга" и Киностудия им. Горького заключили договор о долгосрочном сотрудничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Вольги", первым совместным релизом станет фильм "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" - современное продолжение знаменитой дилогии по мотивам одноименной книги Владимира Аленикова.

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Режиссером фантастической комедии стал Петр Тодоровский ("Подслушано в Рыбинске", "Полет", "Здоровый человек"). Съемки фильма "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" при участии студии Gonzo Film начнутся в августе в Пятигорске. Проект поддерживает Министерство культуры РФ. В широкий российский прокат фильм выйдет в 2026 году.

«‎Детское и семейное кино является ключевым элементом ДНК кинопрокатной компании "Вольга". Без преувеличения скажу, что мы активно и осознанно шли к этому амбициозному сотрудничеству с легендарной Киностудией Горького, которая 110 лет создает фильмы, формирующие киноиндустрию, задающие тренды и сохраняющие традиции, — сказал владелец кинопрокатной компании "Вольга", продюсер фильма Сергей Ершов, слова которого приводит пресс-служба. — Для нас символично, что партнерство мы начинаем сразу с создания захватывающей истории о приключениях Петрова и Васечкина. Первый фильм - "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа».

В свою очередь, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева отметила, что киностудия продолжит развивать современное кинопроизводство полного цикла в составе Московского кинокластера.

«‎Мы гордимся своей 110-летней историей и нацелены вернуть славу ведущего производителя фильмов для детей и подростков. Сегодня Продюсерский центр Киностудии Горького работает над крупными яркими проектами, которые обязательно найдут отклик у зрителей по всей стране. И мы рады начать сотрудничество с одним из лидеров рынка, кинопрокатной компанией "Вольга"», — отметила она.

Персонажи Пети Васечкина, Васи Петрова и Маши Старцевой стали популярными после выхода на экраны детской музыкальной комедии "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", снятой на Одесской киностудии в 1983 году. Режиссером и автором сценария выступил Владимир Алеников, главные роли исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин, Инга Ильм. Спустя год вышла вторая часть дилогии "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". С конца 1990-х годов Владимир Алеников выпустил серию книг о приключениях полюбившихся зрителям героев, а в 2018 году в издательстве "Рипол Классик" вышла книга "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа".