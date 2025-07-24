Эксперты сообщили, кто сыграет в комедии The Shitheads

По данным издания Deadline, актёр Мэйсон Темз, известный в том числе по фильму «Как приручить дракона», сыграет вместе с Дэйвом Франко в комедии The Shitheads.

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Фильм рассказывает о циничном Марке и неуклюжем идеалисте Дэвисе, которые оказались на самом дне. Их наняла сомнительная транспортная компания, и задача кажется простой: доставить Шеридана, богатого проблемного подростка, в реабилитационный центр. Но у Шеридана другие планы, поэтому их задание резко меняется.

Мэйкон Блэр выступает сценаристом и режиссёром фильма. В ленте также снимутся ОʼШи Джексон-младший и Питер Динклэйдж.

Даты выхода у The Shitheads пока что нет.