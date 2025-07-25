Вышел трейлер второго сезона «Крутой перемены» с Никитой Ефремовым

Компания «Карго Фильм» выпустила трейлер второго сезона сериала «Крутая перемена». Премьера шоу состоится осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В продолжении комедийного сериала будет восемь серий.

© Чемпионат.com

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/9fb31b69564c1a2ac774bb0cc436da5e"/>

Видео доступно во VK-группе «Институт развития интернета | ИРИ». Права на видео принадлежат «Карго Фильм».

Сюжет повествует об учителе Андрее, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

Главную роль в шоу сыграл Никита Ефремов («Нулевой пациент»). В сериале также снялись Ольга Медынич («Мой папа не подарок»), Иван Ивашов («Последний аксель») и Евгения Дмитриева («Пальма»). Режиссёром выступил Карен Оганесян — автор сериалов «Легенды о Круге» и «Любопытная Варвара»