В России вышел боевик «Взвести курки»

24 июля в России состоялась премьера фильма «Взвести курки». Боевик с Кевином Джеймсом уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

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Видео доступно во VK-группе Kinoman. Права на видео принадлежат Global Film.

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Фильм рассказывает историю Рэя, которому много лет удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят перестановки, и теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.

Главные роли в фильме сыграли Кевин Джеймс («Правила съёма: Метод Хитча»), Кристина Риччи («Уэнсдей») и Луис Гусман («Уэнсдей»). Режиссёром выступил Эдвард Дрейк («Заговор в Голливуде»).