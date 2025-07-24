Состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

24 июля состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустила шестую фазу киновселенной Marvel. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России приключение неофициально доберётся 31 июля.

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Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).