Фанаты оценили фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»

18 июля состоялась премьера фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Лента «Истребитель демонов: Бесконечный замок» пока вышла лишь в Японии, и в Сети уже появились первые отзывы о новом проекте по культовой вселенной.

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Так, на агрегаторе IMDb рейтинг мультфильма составляет 9,1 баллов из 10. Зрители в первую очередь хвалят качественную анимацию, отличные актёрские работы и отличный темп — лента длится 2 часа 30 минут и не успевает наскучить. Некоторые фанаты называют фильм современной классикой аниме, сравнивая его с лучшими эпизодами самого мультсериала и других культовых проектов в духе «Атаки титанов».

Что пишут зрители о мультфильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»

«Визуально потрясающий и эмоционально захватывающий, "Бесконечный замок" — настоящий шедевр, который остаётся в твоей голове даже после финальных титров. Обязательный фильм для всех фанатов оригинального аниме!»

«"Бесконечный замок" — это не просто мультфильм для фанатов аниме. Это кинематографический опыт, который превозносит весь жанр. Это любовное письмо для фанатов истории и эталон того, чего может достичь современное аниме. Обязательно к просмотру».

«Это не просто фильм, это эмоциональные американские горки, из-за которых забываешь дышать. Это что-то невероятное, и я обязательно пересмотрю "Бесконечный замок" как только смогу».

«Этот фильм тронул меня. Он одновременно заставил меня нервничать, разбил мне сердце и вдохновил меня. Я очень рекомендую "Бесконечный замок" всем, кто ценит историю, где надежда горит ярко даже в самых тёмных местах».

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. До других стран лента доберётся в сентябре.