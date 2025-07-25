В Ингушетии начались съемки сериала об операциях ФСБ

Съемки остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы" о проведении операций Центра специального назначения ФСБ России (ЦСН) стартовали в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Об этом сообщили "Российской газете" в кинокомпании "Триикс Медиа", занимающейся производством художественной картины по заказу телеканала РЕН ТВ.

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"В первый съемочный день по традиции была разбита тарелка с названием сериала и именами создателей. После этого сняли сцену захвата одного из главарей боевиков. К съемкам традиционно будем максимально привлекать региональных артистов, а также местных жителей. Телепремьера 16-серийного проекта состоится на РЕН ТВ", - сказали в пресс-службе "Триикс Медиа".

Там отметили, что сериал основан на реальных событиях. Главные герои - собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. В художественной картине впервые будет показано проведение их операций в разные периоды и в разных географических точках, в том числе вклад сотрудников ЦСН в ликвидацию запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", действовавшей на территории Северного Кавказа в 2007-2015 годах. Многосерийный фильм также расскажет об операциях ЦСН в Крыму, в Арктике и других регионах.

"Сериал "Спецы" - наш первый проект для канала РЕН ТВ. И мы очень рады этому сотрудничеству. Сериал адресован в первую очередь мужской аудитории, но будет интересен и женщинам. Речь в нем идет о героях, которые верны высоким нравственным принципам, следуют чувству долга и готовы по первому зову встать на защиту своей семьи и страны. Хочу отметить, что кинокомпания "Триикс Медиа" обладает хорошим опытом создания высокорейтинговых сериалов о различных силовых структурах", - уточнила генеральный продюсер кинокомпании Инесса Юрченко.

О сюжете

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту - несмотря ни на что достигать поставленную цель. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии: ликвидация эмиссара "Аль-Каиды" (признана террористической и запрещена в РФ) на Северном Кавказе, освобождение захваченного судна в Арктике и многие другие. Студент поймет, что все эти, казалось бы, не связанные между собой события являются очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.

Генеральными продюсерами сериала выступили Владимир Тюлин, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Продюсерами от РЕН ТВ стали Владимир Филимонов и Сергей Лесогоров. Режиссером-постановщиком и соавтором сценария является Александр Черняев. Сценаристы - Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Горский, Екатерина Кириллова. В ролях: Дмитрий Пчела, Денис Донской, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Станислав Вивер (Ткаченко) и другие актеры.