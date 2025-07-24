Какие отечественные сериалы вышли в июле

Месяц июль, как известно, назван в честь Юлия Цезаря, чье имя стало нарицательным и знаменует власть. Все-таки наши пращуры что-то понимали в мистике названий и недаром держались древнеримского календаря, влияние которого порой просто поразительно. В частности, российские сериалы, вышедшие в июле на онлайн-платформах, получились истинно "июльские". В них так или иначе варьируется тема власти, причем подчеркнуто мужской. Мужчина самоутверждается в брутальном пространстве, хоть старинной патриархальной России, хоть фэнтезийной Западной Европы или современного пенитенциарного учреждения. В почете твердость: будь то воля государя, идеалы рыцаря, слово "бати", кодекс пацана или понятия пахана. Женские посягательства на лидерство обречены на поражение. По крайней мере, в месяце Цезаря.

© Российская Газета

Сериал "Государь": Что думал Петр о женщинах при власти

Сериал "Государь", генпродюсером которого выступил Константин Эрнст и который перейдет из интернета в эфир Первого канала, что и говорить, масштабен. Крупные планы обожаемых актерских лиц, богато обставленные массовые сцены, одна историческая декорация спешит сменить другую. Время действия - "та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра". Сценарий пытается охватить историю вширь, а не вглубь, и от этого тороплив и местами схематичен.

Сериалы "большого стиля" с явной коммерческой жилкой вообще не отличаются драматургической сложностью. Но ежели играют великолепные артисты с мощным театральным опытом, в иных условиях месяцами высиживающие свои роли, как птенцов, то и сериальные образы им удается сходу надышать теплом и придать им глубину. Каст сильный. Шутка ли: Василий Бочкарев, корифей Малого театра, в роли одного патриарха, а Дмитрий Поднозов, звезда питерского театрального андеграунда, - в роли другого.

Женские образы колоритны, хотя и прямолинейны и делятся по принципу понимания героиней своего места. Если вот мать Петра (Наталья Суркова) знает, что ее дело любить и оберегать будущего царя, вздыхая, когда у него неприятности, - это персонаж заведомо положительный. Женские позывы к власти, как у царевны Софьи (Светлана Колпакова) или Евдокии Лопухиной (Василиса Семашкова), авторами решительно осуждаются.

Но как уложить в прокрустово ложе сериала чуть не самую противоречивую фигуру российской истории? Экранному Петру противоречивости очень не хватает, но не винить же в этом хорошего актера Константина Плотникова. Он убедителен в предлагаемых ему обстоятельствах - сами они не работают на сложность образа. Отступления от "нормативов" заботливо сглаживаются сценаристами. Царь изменяет законной православной жене с лютеранкой? Так ведь та, змея, и слезинки не пролила, когда свекровь скончалась. Государь чуть было не казнил епископа Митрофана, укорившего его за сладострастное гульбище? Так ведь сам епископ вскоре объясняет: а как Петр хлебнул в детстве?.. И вообще, цель оправдывает средства, о чем сигналит название проекта, отсылающее к Макиавелли.

Впрочем, по тем сериям, что уже вышли официально, сложно поверить, что в таком государе проявится нечто масштабно-зловещее. Это "свой в доску парень", сопровождаемый обаятельным и ушлым Сашкой Меншиковым (Евгений Ткачук), и только ленивый не сказал, что этот дуэт перешел сюда из сериала "Король и шут". А значит, жди панковской свободы. Но Петр, при всех его сдвигах, предстает скорее в положительном амплуа "социального героя" из советских пьес.

Сериал "Этерна": Тайны дворцовых переворотов на планете Кэртиана

Тема борьбы за престол звучит и в сериале "Этерна", снятом по мотивам цикла романов Веры Камши в жанре фэнтези. Есть истинный наследник королевства, живущий не у дел, есть его зловещие враги, оказавшиеся у власти, есть юный раскрасавец из клана сторонников наследника, поступающий в школу оруженосцев. К этому герою (Иван Трушин), который проходит инициацию, и стягивается действие, придавая сериалу черты романа взросления.

И пусть действие разворачивается на планете Кэртиана в преддверии Великого Излома (вроде как Конец Света), все это очень напоминает Западную Европу Нового времени и могло бы называться "Тайны дворцовых переворотов". Актерский состав хорош: тут и Виктор Добронравов, и Юрий Чурсин, и Павел Чинарев, и Юлия Марченко. И все же перед нами приглаженное и бездушное повествование с компьютеризированной натурой. Видишь кальку то с западных образцов, то с наших костюмных экранизаций исторических романов.

Целевая аудитория - скорее, подростки. Что ж, русские и в XIX веке заглядывались на западное "фэнтези", сочиняя для юношества, написал же Антоний Погорельский свою "Черную курицу". Но заглядываться можно, делая что-то свое, самобытное. Самобытности "Этерна" и лишена.

Сериал "Хутор": Городским - Домострой, хуторским - оцифрованный Сити

Архетипы российской истории проглядывают, как ни странно, и в "Хуторе". Чем это не комедийная вариация сюжета о батюшке-царе, строящем государство нового образца. Даром что Петр проветривал посконную Русь воздухом Европы, а герой Гоши Куценко, бывший бандит-бизнесмен по прозвищу Батя, построил в лесу закрытый хутор. В этом мини-царстве, где живут по укладу славянского язычества с православными нотами, мужики да бабы спасают души свои от городского разврата. Хозяйство ведется натуральное, про интернет юное поколение только слышало, новоприбывшие оставляют гаджеты при входе.

Это идеальное место для перевоспитания жуликоватого криптокоуча Артема (Сергей Романович), который оказался здесь, прячась от полиции и выдавая себя за маугли. Из недочеловека, которого держат на цепи, парень превращается в "царевича-наследника": Батя вдруг видит в нем пропавшего когда-то сына. Криптокоуч, тем не менее, ведет двойную игру.

Здесь следишь за тем, как сталкиваются две цивилизации: экстремальный домострой и оцифрованный Сити. Городские оказываются на хуторе, хуторские - в городе. Думается, сериал завоюет симпатии широкой аудитории как раз в силу того, что ненавязчиво работает с мифологическими образами, но они обаятельно снижены. "Государь", персонажам которого заведомо не дотянуться до масштабных прототипов, - в куда более уязвимой позиции.

Сериал "Путешествие на солнце и обратно": Русалка на ветвях сидит - всё по понятиям

Тоска по иной реальности, отличной от обыденности, и по прошлому - то, что становится движущей силой и сериала "Путешествие на солнце и обратно". Это дебют в сериальном формате Романа Михайлова, плодовитого и стремительно набирающего известность писателя, кино- и театрального режиссера (но еще он доктор физико-математических наук, профессор РАН!).

Михайлов снял "Путешествие..." по собственному роману, и перед зрителями тот случай, когда конкретное произведение автора - это одна из дверей, ведущих в его очень узнаваемый мир. Автор честно выращивает его из себя самого, и здесь "дышат почва и судьба". Это не реальность из пробирки, обработанная нейросетями, чего не скажешь, например, про "Этерну".

В "Путешествии..." и ностальгия по закату СССР и девяностым, и поэзия окраин, и герой-чудик: все то, за что поклонники ценят Михайлова. Руслан (Олег Чугунов) рассказывает психиатру (Олег Рязанцев) о своей жизни, запуская цепь флэшбеков: отец-шулер, которого сажают в тюрьму, суровая пацанская реальность, разборки, бандиты, менты, алкаши...

Главный герой - вроде бы плоть от плоти окружающих его бритоголовых пацанов, живущих по понятиям. Но это и "дурачок", "идиот", блаженный, один из тех, на ком держится земля. И в ком вдруг проступают черты рыцаря, готового служить идеальной любви и Прекрасной Даме. А Россия вдруг оказывается таинственным лесом, где водится какая-нибудь Птица-Сирин, где русалка на ветвях сидит, а на дне лесного озерца стоит, конечно же, Китеж-град.

Проблески метафизики в документально-шероховатом изображении той России, что еще не стала далекой историей, - очень цепляет.

Сериал "Театральная зона": Шекспир у зеков

На взаимопроникновении разных реальностей держится и сценарий "Театральной зоны". В противовес сугубо авторскому "Путешествию..." - это продукция для массовой аудитории, оперирующая сюжетными клише, персонажами-масками и шутками, как из КВН. Если не полюбить, то принять этот сериал смогут те, для кого возможно, что действие комедии происходит в пенитенциарном заведении.

Понятно, что эта зона, где злодеи не слишком злы и где сидеть вполне себе весело, - чистая сказка. Поэтому и находится эта зона в городе Рваньске, которого не сыщешь на карте. Сюда попадает Червонцев (Борис Дергачев), бывший худрук провинциального ТЮЗа, за то, что напился и поджег свой театр. Начальник колонии проявляет к режиссеру интерес и поручает ему поставить спектакль, чтобы выиграть фестиваль тюремной самодеятельности. Режиссер выбирает "Ромео и Джульетту".

И образ, созданный Дергачевым, получился интересным и держит на себе весь сериал. Мы видим, как привыкшая угождать властям мелкая и трусоватая театральная "единица", когда ее "потребовал к священной жертве Аполлон", становится настоящим капитаном, способным и собрать команду, и творчески заразить ее. Только здесь Червонцев что-то сущностное понимает о своей профессии. Что можно распределить роли, лишь "отворив" глаза и уши в окружающую реальность. А найти решение спектакля можно, лишь разобрав пьесу в контексте того, где находишься и с кем ставишь.

Режиссер адаптирует Шекспира под местные реалии, заключенных делая кланом МонЗЭКИ, а сотрудников ФСИНа приглашая быть кланом КОПЫлетти. "На улицах Вероны давний кипишь: творят мокруху, беспредел...", - получается очень даже обаятельно. У театрального люда, смотрящего сериал, точно случится узнавание: многое из жизни театра схвачено здесь точно.

А поскольку театр, перефразируем Шекспира, и есть жизнь, значит, сериал может найти отклик у многих.

P.S.

Точкой противовеса в той внятно мужской вселенной, которую сложили июльские веб-сериалы, мог бы стать какой-нибудь сериал о женщинах, где они тоже претендуют на переосмысление вечных и мифологических образов. Например, сериал "Разочарованные", названный с оглядкой на американских "Зачарованных", где, помнится, были три ведьмы. Здесь же - молодые москвички Вера, Надежда и Любовь. Очевидно, авторы играют с архетипами (три добродетели, три грации, три сестры). Но смотреть на существование этих трех женских организмов в стерильной и душной реальности настолько неинтересно, что оставим это. Видимо, такой он июль - месяц мужской, месяц Цезаря.