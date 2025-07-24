Опубликованы постеры с героями фильма «Битва за битвой»

Компания Warner Bros. представила новые постеры с героями фильма «Битва за битвой». Премьера приключенческой картины состоится 26 сентября.

Сюжет ленты повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Шон Пенн («Я — Сэм»). Режиссёром выступил Пол Томас Андерсон — автор популярных фильмов «Нефть», «Мастер» и «Призрачная нить».