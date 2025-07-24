В Сети вышли все серии экшн-драмы "Высокий сезон"

Все серии экшн-драмы режиссёра и сценариста Стаса Иванова "Высокий сезон" (18+) доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и START - в честь этого события создатели сериала поделились режиссёрским трейлером и новым постером.

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Восьмисерийное шоу, вдохновлённое гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи, переносит зрителя в экзотический азиатский мир, рассказывая историю трансформации и столкновения культур.

По сюжету молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят отпуск на солнечном побережье Вьетнама. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого она считала мёртвым, девушка исчезает.

Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, стремительно погружаясь в круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Роли в сериале исполнили Сергей Горошко ("Содержанки 4"), Сиу Нгуен ("Братья"), Фрол Фролов ("Дети перемен"), Юрий Насонов ("Сводишь с ума"), Васса Бокова ("Аутсорс") и другие.

Съёмки проходили во Вьетнаме. Почти вся команда - местные специалисты: от костюмеров до пиротехников. Одну из финальных сцен снимали в джунглях - в пещере, где однажды проходили съёмки "Конга".

Производством картины занимались компании Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI Metra Enterprise и Chanh Phuong Films.