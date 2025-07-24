В 2024 году вышел первый сезон российского сериала «Лихие», который, как можно догадаться из названия, рассказывает о жизни в 90-х годах. Премьера второй части сериала запланирована на 2025 год. Новые серии продолжает историю семьи киллеров из Хабаровского края. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Лихие. Глава 2»: дата выхода, трейлер, актеры, сюжет и другие подробности.

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Сериал «Лихие. Глава 2»: главное о сериале

Сериал основан на реальных событиях — преступлениях, совершенных ОПГ «Общак», которая орудовала в 90-х на Дальнем Востоке

В основу сюжета Евгения Демина, который в подростковом возрасте был вовлечен в деятельность организованной преступной группировки (ОПГ). Сперва подросток помогал своему отцу утилизировать одежду и готовить машины к уничтожению, но позже стал получать более серьезные задачи.

Дата выхода

С самого начала создатели сериала «Лихие» планировали рассказать историю в 16 эпизодах. В итоге было решено разделить их на два сезона по восемь серий. Поэтому информация о том, что сериал «Лихие» получит второй сезон, появилась еще до премьеры финального эпизода первой части.

«Лихие» выходили на платформах Okko и START с конца октября по начало декабря 2024 года.

Даты выхода эпизодов

1 сезона сериала «Лихие» (2024)

1 и 2 серия — 24 октября;

3 серия — 31 октября;

4 серия — 7 ноября;

5 серия — 14 ноября;

6 серия — 21 ноября;

7 серия — 28 ноября;

8 серия — 5 декабря.

Точная дата выхода второго сезона сериала пока сообщалась. На данный момент известно лишь то, что премьера запланирована на 2025 год: серии будут выходить на платформах Okko и START. Ожидается, что, как и первый сезон, продолжение покажут осенью.

При этом в СМИ фигурирует предположительная дата выхода: 18 ноября 2025 года. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Предполагается, что второй сезон сериала «Лихие» выйдет в ноябре 2025 года

Трейлер второго сезона

Первый тизер второго сезона «Лихих» вышел в начале мая.

Спустя несколько недель стал доступен и первый трейлер продолжения.

Сюжет

Первый сезон

Главный герой сериала — егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев, который содержит пасеку в глухой тайге. Однако с наступлением голодных 90-х он больше не может прокормить жену и двух детей честным трудом.

Пытаясь найти выход из ситуации, семья перебирается в Хабаровск, где старый друг Юра Краб обещает Павлу работу водителем в коммерческой фирме. Позже выясняется, что Краб состоит в преступной группировке, и возить Павлу придется не грузы, а криминальных авторитетов.

Так Лиховцев становится частью криминального мира и постепенно превращается в опытного киллера. Как и раньше в тайге, бывшему егерю помогает его старший сын — 12-летний Женя.

Действие происходит параллельно в двух временных линиях: в 1990-х, когда юный Женя помогает отцу в его преступных делах, и в наши дни, когда взрослый Женя выходит из тюрьмы по УДО и похищает собственного сына

Чем закончился 1-й сезон сериала «Лихие»?

Восьмая серия сериала начинается с того, что Павел Лиховцев выполняет заказ Юры Краба — ликвидирует чиновника Валиева. Причина расправы — нефтяной завод, который оказался под его контролем вопреки желанию Джема (Евгения Васина, главы ОПГ «Общак»).

Могилу Валиева посещает его сын Ильяс, который приказывает эксгумировать тело, кремировать его и развеять прах в «неподобающем месте». Покидая кладбище, Ильяс отвечает на звонок Краба и договаривается встретиться с ним лично.

Жену повзрослевшего Жени, Лизу, похищает майор Зозуляк, который давно охотится за семьей киллеров. Так он вынуждает его признаться в совершенных с отцом преступлениях.

В наши дни пожизненно осужденный Павел Лиховцев получает записку от Жени. В ней мужчина сообщает, что добрался до укрытия в Хабаровске вместе с сыном Пашей, которого он похитил у Лизы после условно-досрочного освобождения. После этого Павел признается в преступлениях, утверждая, что работал в одиночку.

Тем временем Женя обещает Паше, что скоро они будут жить втроем, вместе с его дедушкой. Параллельно он учит мальчика стрелять. Затем Паша целится из ружья в отца, звучит выстрел. Мальчик убегает в лес.

Тем временем мать Паши Лиза продолжает искать сына, точно зная, кто именно его похитил. А Паша, пытаясь выбраться из леса через реку, встречает медведя.

Второй сезона

На данный момент неизвестно, о чем именно расскажут в продолжении «Лихих». Однако финал первого сезона, а также кадры из трейлера и тизера намекают, что Павел Лиховцев может попытаться сбежать из тюрьмы, чтобы воссоединиться с сыном и внуком.

Также ожидается, что зрители узнают судьбу Паши после встречи с медведем. При этом уже сейчас известно, что и мальчик, и его отец выживут: Женя продолжит насильно учить сына своему делу.

Актеры второго сезона

Так как изначально все 16 серий сериала должны были выйти в рамках одного сезона, в продолжении можно будет увидеть тех же актеров, что и в первых сериях «Лихих».

К ролям главных героев вернутся:

Интересные факты