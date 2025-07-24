Когда стартует 11-й сезон мультсериала «Бивис и Батт-Хед»

Издание Variety сообщило дату выхода 11 сезона мультсериала «Бивис и Батт-Хед». Шоу стартует 3 сентября на канале Comedy Central. Всего в сезоне будет девять серий.

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Сериал повествует о подростках Бивисе и Батт-Хеде, которые живут в вымышленном городе Хайленд. Герои не хотят учиться в средней школе и устраивают различные выходки, параллельно увлекаясь рок-музыкой.

Оригинальный сериал выходил с 1993 по 2011 года и приобрёл большое количество поклонников по всему миру. Новый сезон станет продолжением перезапуска сериала, которое стартовало в 2022 году — всего с того времени вышло два сезона. Автором шоу выступает Майк Джадж — создатель оригинала и актёр озвучки обоих главных героев.