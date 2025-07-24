Актеры сериала «Страх над Невой» рассказали о съемках нового сезона

Съемки детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг» начали IVI, НТВ и «Студия РоЕл». Это второго сезона исторического детектива «Страх над Невой», премьера которого, как сообщало ИнтерМедиа, состоялась в 2024 году. Новый сезон перенесет зрителя в СССР начала 1970-х годов. Майор КГБ Владимир Чубин (Антон Хабаров) и лейтенант Егор Федоров (Андрей Фролов) берутся за новое дело — герои сталкиваются с чередой странных ритуальных смертей.

© кадр из сериала «Страх над Невой»

Продюсером сериала выступает Елизавета Елистратова, режиссером-постановщиком — Илья Максимов, авторами сценария — Владислав Малахов и Александра Мошкова. Роли в сериале исполнят Антон Хабаров, Андрей Фролов, Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие.

Ленинград. Лето 1970 года. Три человека неожиданно гибнут — во дворе НИИ они сгорают на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Вести это запутанное дело поручают майору Владимиру Чубину и дают ему помощника из Москвы лейтенанта Егора Федорова — единственного, на кого он может положиться в этом деле. Напарникам предстоит выяснить, не связаны ли новые серийные убийства с возвращением культа Чернобога или им предстоит столкнуться с еще большим злом?

Антон Хабаров: Начинать снимать второй сезон всегда немного волнительно, потому что нужно суметь поддержать степень интереса зрителя, заданную первым сезоном, — повторяться в приемах ни в коем случае нельзя, и я чувствую нашу общую ответственность за это. В проекте «Страх над Невой. Огненный круг» собрана уникальная команда — Андрей Фролов, Илья Максимов, Дима Кувшинов, Никита Ватулин-Тарасенко, Лиза Елистратова. Мы умеем слушать друг друга и приходить к общим решениям, это очень важно. Съемки начались прекрасно. Я убежден, что у артистов в жизни очень мало праздников. Но также абсолютно точно убежден, что премьера в театре и первый съемочный день в кино — настоящий праздник. Наша новая история, «Страх над Невой. Огненный круг», для меня в некоторой степени мифологична — она напоминает миф о Тесее и Минотавре, исследует истоки зла. С моим героем Чубиным, как и с любым человеком, со временем происходят изменения, но он так же остается человеком, который очень тонко чувствует секты, потому что сам пережил травмирующий опыт. Здесь лейтмотивом у Чубина, лично для меня, звучит фраза, которая кажется анахронизмом в наше время: «Я готов пожертвовать собой, потому что могут пострадать люди». То есть мой герой — это человек, служба и мировоззрение которого лишены эгоистического наполнения, для него важнее люди, чем что-либо другое.

Андрей Фролов: Съемки стартовали очень задорно, хотя и с «кабинетных», более спокойных сцен. Впереди еще 48 смен, которые будут полны погонями, перестрелками — уверен, у нас все получится! Команда у нас замечательная, все заряжены на максимальный успех и настроены сделать свою работу, что называется, «на все сто». Поэтому я надеюсь, что «Страх над Невой. Огненный круг» будет гораздо интереснее, гораздо лучше, чем первый сезон, и испытываю самые положительные, самые теплые эмоции по поводу возвращения к роли Федорова. Мой герой женился и у него есть замечательная дочка, которой три года. Он стал мудрее, но его человеческие терзания, которые находятся внутри, наверно, все же возьмут над ним верх. Зрителю будет максимально интересно следить за его переживаниями и за тем, какой непростой выбор он сделает на фоне расследования череды загадочных самосожжений.

Елизавета Елистратова, продюсер: Мы начинаем съемки с той же локации, с которой начинали первый сезон. Те же любимые артисты в кадре, группа — как с родными встретились. Очень приятные ощущения от старта. Сезон будет захватывающим, интригующим, будет новая секта. Почему человек вступает в секту? Он теряет внутренние опоры, разрушен изнутри, не может найти ответы. И может найтись тот, кто предложит ему свою «помощь». Сюжет раскрывать не буду. Могу сказать одно: будет очень интересно. К команде полюбившихся артистов первого сезона присоединятся новые, не менее замечательные. Мы встретимся с Кариной Разумовской, Дмитрием Поднозовым, Миланой Бру, Евгением Серзиным, Дмитрием Миковым, Максимом Ханжовым, Владимиром Постниковым, Антоном Макухой, Дмитрием Быковским.

В новом сезоне будет 8 серий.