Вышел трейлер фильма «Сны поездов»

Первый тизер-трейлер фильма «Сны поездов» (Train Dreams) обнародовал 24 июля 2025 года Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драме режиссера Клинта Бентли («Жокей») по роману Дениса Джонсона исполнили Джоэл Эдгертон, Фелисити Джонс, Натаниэль Аркан, Клифтон Коллинз-младший, Джон Дил, Пол Шнайдер, Керри Кондон и Уильям Х. Мэйси, а Улли Паттон выступил в роли рассказчика.

© кадр из фильма «Сны поездов»

- Это трогательный портрет Роберта Грейнье (Эджертон) - лесоруба и железнодорожника, чья жизнь в быстро меняющейся Америке начала XX века полна неожиданной глубины и красоты, - сообщается в синопсисе.

Премьера «Снов поездов» состоялась в январе на кинофестивале «Сандэсн», фильм вошел в программу специальный показов кинофестиваля в Торонто (который состоится в сентябре), 7 ноября он выйдет в американский прокат, а 21-го - на Netflix.