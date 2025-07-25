Когда стартует второй сезон сериала «Перси Джексон и олимпийцы»

Disney сообщила, что второй сезон «Перси Джексона и олимпийцев» стартует 10 декабря. Вместе с этим компания опубликовала дебютный тизер-трейлер нового сезона.

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Первый тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета пока неизвестны.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.

Первый сезон выходил с конца 2023 по начало 2024 года.