Появился кадр из продолжения мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Nickelodeon опубликовала первый кадр мультсериала Avatar: Seven Havens («Аватар: Семь убежищ»). Это продолжение «Аватара: Легенда об Аанге». На кадре можно увидеть двух главных героев, а не фоне — пустоши и большой город.

© Кадр из мульстериала

Первый кадр Avatar: Seven Havens

© Nickelodeon

Анимационное шоу расскажет об эпохе, где мир пострадал из-за последствий неназванного катаклизма. Новым аватаром (после Корры) станет юная девушка из народа Земли, которую люди теперь почему-то считают главной угрозой существованию. Вместе с братом девушке нужно раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние оплоты цивилизации.

Ожидается, что «Аватар: Семь убежищ» получит 26 эпизодов.