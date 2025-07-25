Депутат призвал создать киновселенную про казаков

Образ казака в российской истории — один из самых привлекательных, сказал НСН Александр Шолохов.

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Для создания киновселенной по казакам нужен системный подход, как в Голливуде: и кепки выпускать, и футболки, и комиксы, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее заявила, что России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов. По ее словам, 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми. Шолохов отметил, что образ казака — один из самых привлекательных в культуре России.

«Казаки и казачество как явление, как феномен безусловной русской истории и политики — совершенно подходящий вариант для целой вселенной. Сам образ казака привлекательный: свободолюбие, безбашенность в хорошем смысле слова, воинственность, непокоренность и так далее. Я считаю, что это один из наиболее привлекательных образов в нашей истории. Начиная от самого казачества как такового и заканчивая его представителями, от атамана Платова до Степана Разина», — сказал собеседник НСН.

По его словам, для создания киновселенной по казакам нужен системный подход.

«Это не может быть чем-то одним, должен быть системный подход как в Голливуде. Все и сразу, наступление по всем фронтам: и майка, и кепка, и журнал с комиксами. Это будет работать только в комплексе. Помню, была игра "Казаки", мои дети в нее очень увлеченно играли, да и я грешным делом подключался. Современные дети, наверное, уже не знают, что это такое, к сожалению. Это должно быть предметом заботы государства», — заключил Шолохов.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Сам писатель в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева.