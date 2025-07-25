«Рыжая Соня» обзавелась новым русским трейлером

Опубликован новый, минутный русский трейлер фильма "Рыжая Соня" с Матильдой Лутс ("Великолепные Медичи", "Выжившая") в главной роли.

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Рейтинг картины, которая выйдет в российский прокат 31 июля, изменился с "16+" на "18+".

Главная героиня - девушка-воин, последняя представительница своего народа и хранительница магии волшебного леса. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Он берёт Соню в плен и отправляет на арену как гладиатора. Ей предстоит обрести свободу и отомстить.

В ролях также: Роберт Шиэн ("Отбросы", "Хроники хищных городов", "Геошторм"), Рона Митра, Мартин Форд, Тревор Ив, Вероника Феррес, Майкл Биспинг и другие.

Режиссёр - М. Дж. Бассетт ("Видоизменённый углерод", "Соломон Кейн").

Впервые экранизация комиксов про Рыжую Соню увидела свет в 1985 году, главную роль исполнила датская актриса Бригитта Нильсен.

Предыдущий локализованный трейлер - здесь.