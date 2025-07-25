Вышел постер фильма «Дракула» Люка Бессона

Опубликован финальный российский постер нового фильма Люка Бессона "Дракула", который официально выйдет в России 11 сентября.

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По сюжету принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене. Вернувшись с победоносной войны, он узнает о смерти возлюбленной. Убитый горем, он гневается на Бога и отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет Дракула вновь встречает свою любовь.

Дракулу играет американский актёр Калеб Лэндри Джонс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Война против всех", "Прочь", "Догмен", "Твин Пикс" 2017 года).

Также в ролях: Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда де Анджелис и другие.

Русский трейлер - здесь.