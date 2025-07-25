Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности

Совет Федерации в пятницу, 25 июля, одобрил закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности и пропагандируют их отрицание.

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Согласно документу, наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные ценности, станет основанием для отказа в прокатном удостоверении. Минкультуры также получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения без согласия правообладателя при изменении законодательства — сейчас это возможно только по запросу правообладателя. Показ фильмов без учета таких изменений будет приравниваться к показу без прокатного удостоверения.

Кроме того, Минкультуры сможет выдавать заключения о наличии в фильмах без прокатного удостоверения контента, дискредитирующего традиционные духовно-нравственные ценности. Такие заключения будут согласовываться с Роскомнадзором, передает ТАСС.

Представители стримингового сервиса «Кинопоиск» заявили, что принятие закона о необходимости прокатного удостоверения для показа фильмов в онлайн-кинотеатрах приведет к тому, что сам процесс получения разрешения растянется на несколько лет.

Вместе с тем Министерство просвещения сообщило, что в российских школах со следующего года могут ввести предмет «Духовно-нравственная культура России».