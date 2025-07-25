На Netflix вышла комедия «Счастливчик Гилмор 2»

Сегодня на Netflix состоялась премьера комедийного фильма «Счастливчик Гилмор 2», в котором к главной роли вернулся Адам Сэндлер. Ленту можно посмотреть с субтитрами на русском языке.

© Кадр из трейлера

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

Во второй части также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте») и другие актёры.

Трейлер фильма