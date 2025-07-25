Сериал «Засланец из космоса» закроют

Американский телеканал Syfy объявил о закрытии сериала «Засланец из космоса». Шоу официально закончится после выхода четвёртого сезона, который завершится уже 8 августа.

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Автор сериала Крис Шеридан ранее отмечал, что сценарий четвёртого сезона создавался с учётом того, что он может стать последним. Шоураннер заявил, что ему и его команде удалось достойно завершить проект, а финальным эпизодом он гордится больше всего.

«Засланец из космоса» — фантастический сериал с Аланом Тьюдиком («Я, робот»), стартовавший в 2021 году. Шоу рассказывает историю доктора Гарри Вендершпигля, который оказывается пришельцем в теле врача. Ему предстоит разобраться в человеческой природе, попутно не выдав себя человечеству. У сериала высокие оценки от зрителей — на агрегаторе IMDb пользователи оценили проект в среднем на 8 баллов из 10.