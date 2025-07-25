Первые зрители оценили «Фантастическую четверку»

24 июня состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустила шестую фазу киновселенной Marvel. Лента добралась до большинства стран мира, и на агрегаторах появились первые отзывы зрителей.

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Так, на Rotten Tomatoes новинку рекомендуют к просмотру 93% пользователей. Многие зрители отмечают, что в «Первых шагах» на удивление мало экшена, однако подобные сцены талантливо сняты и выглядят просто отлично. Аудитории также понравился актёрский состав ленты, захватывающий сюжет и задел под будущие эпичные события во «Мстителях: Судный день». Некоторых же не устроил неспешный темп ленты, а также упор в комедийность.

Что пишут первые зрители о фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

«Это, безусловно, один из лучших фильмов Marvel в истории, даже если технически она к нему имеет мало отношения».

«Наконец мы получили отличный фильм по Фантастической четвёрке. Сюжет отличный, и актёрский состав просто эпичен. Лучше и быть не могло. Превосходный фильм Marvel».

«Ух ты! Возвращение к прежней форме Marvel! Абсолютное кино!»

«Лучший фильм Marvel со времён "Нет пути домой". Абсолютно шикарные спецэффекты. Отличный кастинг и интересный сюжет».

«Это лучший фильм про Фантастическую четверку уж точно. Но фильм больше похож на комедию, чем на привычный кинокомикс. И концовка какая-то сумбурная».

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в России неофициально уже 31 июля.