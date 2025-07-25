Опубликован трейлер фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова

Вышел трейлер фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова — премьера 30 июля
Студия Universal Pictures представила трейлер новой экранизации «Войны миров». Премьера ленты состоится 30 июля на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
Сюжет картины основан на классическом романе Герберта Уэллса 1898 года. В новом фильме события оригинального произведения развернуться в наши дни. На Землю вторгаются враждебные инопланетяне, которые атакуют население с помощью огромных роботов с щупальцами. Героям предстоит пережить нападение и разобраться с захватчиками.
Главную роль в фильме исполнил популярный музыкант и актёр Айс Кьюб («Голос улиц»). В ленте также снялись Ева Лонгория («Джон Уик»), Майкл О'Нил («Далласский клуб покупателей») и Оливия ДеЛаурентис («Спасите Грейс»). Спродюсировал картину российский режиссёр Тимур Бекмамбетов («Особо опасен»). Снял новую «Войную миров» Рич Ли — один из авторов сериалов «Общество» и «Области тьмы».
Видео доступно на YouTube-канале WAR OF THE WORLDS. Права на видео принадлежат Universal Pictures.