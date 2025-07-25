Сценарист «Человека из стали» оценил нового «Супермена»

Издание CinemaBlend взяло интервью у сценариста «Человека из стали» Дэвида С. Гойера. Он рассказал о своих впечатлениях от фильма «Супермен» Джеймса Ганна.

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По словам сценариста, ему очень понравилась новая супергеройская картина. Он считает, что каждое поколение должно получать своего Супермена. «Человека из стали» Гойер назвал более мрачной и приземлённой версией знаменитого супергероя, но сейчас людям нужен другой образ.

Мне очень понравился «Супермен». Люди всегда думают, что раз я написал сценарий для «Тёмного рыцаря», то мне не понравился «Бэтмен» 2022 года, но мне он очень понравился. То же самое с «Суперменом». Каждое поколение получает своего Супермена. С «Человеком из стали» было другое ощущение: очевидно, этот фильм был гораздо более мрачной и приземлённой версией персонажа. Но сейчас мы находимся в совершенно другом положении, и мне очень понравился новый слоган: «Доброта — это панк-рок».

«Человек из стали» режиссёра Зака Снайдера вышел в 2013 году и стал началом киновселенной DC. Картину неоднозначно приняли критики, но зрителям она понравилась больше: на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 57% обозревателей и 75% зрителей. Новый «Супермен» Джеймса Ганна также стал первым фильмом обновлённой киновселенной DC. При этом, его приняли гораздо теплее: 83% свежести от критиков и 92% от зрителей.