Семь лучших фильмов с Халком Хоганом

24 июля 2025 года рестлер умер.

© Чемпионат.com

Халк Хоган — имя, знакомое каждому, кто хотя бы краем уха слышал о реслинге. Его культовая внешность, фирменные усы и ласкающее уши «Брозер» сделали его не только иконой спорта, но и узнаваемой фигурой в кинематографе. В 80-х и 90-х он с лёгкостью перешёл с ринга на экран, снявшись в ряде фильмов, которые стали частью поп-культуры своего времени.

24 июля 2025 года легендарный исполнитель умер в возрасте 71 года. В этой статье мы чтим память уникального человека и вспоминаем самые яркие киноролики легендарного рестлера — от семейных комедий до боевиков с его фирменной харизмой.

Хоган начал карьеру рестлера в конце 1970-х, но настоящая слава пришла в 1980-х, когда он стал лицом World Wrestling Federation (WWE). Его культовый образ — с жёлто-красной повязкой и легендарным выходом под песню Real American — навсегда остался в сердцах фанатов.

С ростом популярности реслинга Голливуд не мог пройти мимо такого яркого человека. В 1982 году он дебютировал в фильме «Рокки 3», где сыграл яркую роль рестлера Тандерлипса — эпизод, но очень запоминающийся. Это стало стартом его кинематографической карьеры. С него и начнём.

«Рокки 3»

Режиссёр: Сильвестр Сталлоне

Актёры: Сильвестр Сталлоне, Мистер Ти, Талия Шайр, Бёрджесс Мередит, Карл Уэзерс и другие

Дата выхода: 24 мая 1982 года

Жанр: драма, спорт

Продолжительность: 99 минут

Первое появление Халка Хогана на большом экране. Рестлер исполнил небольшую роль бойца, который сражается в поединке с Рокки Бальбоа. Этот поединок силы — один из самых запоминающихся в фильме, который привлёк внимание зрителей к начинающему актёрскую карьеру Халку Хогану.

«Гром в раю»

Режиссёр: Дуглас Шварц

Актёры: Халк Хоган, Фелисити Ватерман, Кэрол Альт, Робин Уайзман, Крис Леммон и другие

Дата выхода: 25 марта 1994 года

Жанр: боевик, комедия, приключения

Продолжительность: 44 минуты на эпизод

Приключенческий телесериал о бывших морских котиках Урагане и Брю, работающих на высокотехнологичном катере «Гром». Судно умеет запоминать голосовые команды, обрабатывает лица и выполняет сложнейшие боевые манёвры. Помимо работы, в жизни героев нашлось место семейным драмам и романтическим отношениям: Ураган воспитывает падчерицу Джессику, а Брю влюблён в её няню. Совмещать опасное дело и мирный быт им удаётся с трудом — это становится сложнее с каждым днём.

«Мистер няня»

Режиссёр: Майкл Готтлиб

Актёры: Халк Хоган, Шерман Хемзли, Афа Аноаи, Эд Лесли, Батч Брикелл и другие

Дата выхода: 15 января 1993 года

Жанр: боевик, комедия, семейный

Продолжительность: 84 минуты

Шон Армстронг — бывший рестлер, который переживает сложнейший период жизни. По совету друга он устраивается телохранителем к озорным детям главы технологической корпорации, разрабатывающей противоракетную систему. Ему предстоит не только присматривать за детьми и научиться с ними ладить, но и столкнуться со злодеями, пытающимися украсть редкий микрочип. Благодаря качественной работе актёрского состава получилась забавная семейная комедия для приятного времяпрепровождения в кругу близких.

«Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега»

Режиссёр: Шон Макнамара

Актёры: Халк Хоган, Лони Андерсон, Джим Варни, Мэтью Ботучис, Майкл О’Ласки II и другие

Дата выхода: 10 апреля 1998 года

Жанр: боевик, комедия, приключения, семейный

Продолжительность: 93 минуты

Развлекательная картина о похищении телевизионной звезды Дэйва Дракона в исполнении Халка Хогана в парке аттракционов, расположенном на горе Мега. За героя просят большой выкуп, однако среди постояльцев находятся три отважных ниндзя, готовых вступить в опасную схватку со злом и помочь кумиру в непредвиденной ситуации.

«Силач Санта-Клаус»

Режиссёр: Джон Марловски

Актёры: Халк Хоган, Дон Старк, Робин Кертис, Гаррет Моррис, Ария Ноэль Курзон и другие

Дата выхода: 8 ноября 1996 года

Жанр: комедия

Продолжительность: 97 минут

Халк Хоган предстаёт в роли эгоистичного богача, который построил бизнес на продаже добавок для бодибилдеров. Однажды он влипает в неприятности и в процессе побега от полиции примеряет костюм Санта-Клауса, ударяется головой и теряет память. После пробуждения герой считает себя настоящим Санта-Клаусом. Он сталкивается со злым учёным, который хочет уничтожить детский приют в поисках магических кристаллов, и всеми силами пытается остановить этого коварного злодея и его приспешников.

«Коммандо из пригорода»

Научно-фантастический семейный фильм, в котором Халк Хоган в роли Шепа Рэмзи отправляется на поиски галактического преступника генерала Суитора. После провала задания герой случайно попадает на Землю — ему предстоит скрываться в семье обычного архитектора, пока его корабль не будет починен. Из-за неготовности к реалиям жизни человечества Шеп постоянно попадает в комические ситуации и разрушает всё вокруг. Лёгкая и непринуждённая комедия о чудаке в обычном мире.

«Голдберги»

Режиссёр: Лью Шнайдер, Дэвид Катценберг, Джей Чандрашекха и другие

Актёры: Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Хейли Оррантия, Джефф Гарлин и другие

Дата выхода: 24 сентября 2013 года

Жанр: комедия

Продолжительность: 22 минуты на эпизод

Последняя роль Халка Хогана попала на сериал «Голдберги», где он сыграл самого себя в одном из эпизодов про реслинг. Позднее он участвовал только в съёмках некоторых документальных фильмов и уже, к сожалению, не появлялся на больших экранах.

***

Халк Хоган в голливудских фильмах — это яркая ностальгия для фанатов реслинга и любителей боевиков 80-х и 90-х. Его энергия и обаяние делают даже слабые сценарии зрелищными и наполняют их запоминающимися сценами, которые на долгое время остаются в памяти киноманов. Спасибо, легенда!