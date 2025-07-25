Сегодня Джокера знают все – от гротескного злодея с фиолетовым пиджаком до мрачного антигероя, живущего на грани безумия.

Разные актеры по-своему переосмысляли этого персонажа: от ироничного Джека Николсона до мрачного Хоакина Феникса. Но мало кто знает, что образ Джокера появился задолго до комиксов DC.

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Прототипом стал герой романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». В 1928 году вышла его экранизация, в которой

Гуинплен – мужчина с обезображенным лицом и вечной улыбкой стал символом трагедии, спрятанной за маской веселья. Именно его образ вдохновил художников DC Comics на создание Джокера. Одного из самых противоречивых персонажей в истории поп-культуры.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.