«Фантастическую четверку» назвали одним из лучших фильмов Marvel

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стала одним из лучших фильмов киновселенной Marvel на агрегаторе Rotten Tomatoes. Картина заняла пятое место по рейтингу зрителей — сейчас она имеет 92% cвежести.

На первой строчке расположился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — его рекомендуют к просмотру 98% зрителей. Второе место занял «Человек-паук: Нет пути домой» с 97% свежести. Топ-3 замыкают сразу три фильма с одинаковой оценкой: «Стражи Галактики», «Дэдпул и Росомаха» и «Стражи Галактики. Часть 3» — все они получили рейтинг 94%. За ними следуют «Громовержцы» — 93%.

Рейтинг фильмов Marvel по оценкам зрителей на Rotten Tomatoes

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021) — 98%

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 97%

«Стражи Галактики» (2014) — 94%

«Дэдпул и Росомаха» (2024) — 94%

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023) — 94%

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025) — 92%

«Мстители: Война бесконечности» (2018) — 92%

«Первый мститель: Другая война» (2014) — 92%

«Железный человек» (2008) — 91%

«Мстители» (2012) — 91%

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кинотеатрах 24 июля. Сюжет ленты рассказывает о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.