Появились постеры второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа
Студия Warner Bros. опубликовала новые постеры второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь серий.
Комедийный сериал рассказывает про патриотичного антигероя, убивающего всех на своём пути ради справедливости. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена».
Главную роль в сериале сыграл Джон Сина («Главы государств»). В шоу также снялись Даниэль Брукс («Minecraft в кино»), Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — автор нового «Супермена» и глава киновселенной DC.