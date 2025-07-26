Когда стартует сериал Pluribus от автора «Во все тяжкие»

Компания Apple опубликовала тизер нового сериала Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Проект получил название Pluribus, и он стартует в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 7 ноября с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Будущее шоу расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События проекта развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.

Новый проект Гиллигана описывается как психологическая научная фантастика в духе «Секретных материалов» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Главную роль в сериале исполнила Рэй Сихорн — Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу». Полноценный трейлер покажут ближе к премьере шоу в ближайшие месяцы.