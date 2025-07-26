Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлили на четвертый сезон

Телеканал AMC поделился подробностями четвёртого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Производство восьми эпизодов начнётся уже до конца июля в Испании, он станет последним для всего шоу.

Как рассказал исполнитель главной роли Норман Ридус, четвёртый сезон станет не просто завершением сериала, но «праздником для авторов и фанатов». При этом актёр также намекнул, что история Дэрила Диксона на этом не завершится и зрители ещё увидят героя на экране.

Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует уже 7 сентября. В нём Кэрол и Дэрил впервые оказываются в Испании, которая пострадала от зомби-апокалипсиса ещё серьёзнее, чем Франция.