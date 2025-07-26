Продюсер Дишдишян и публицист Цыпкин снимут фильм об ИИ

В России снимут фильм об искусственном интеллекте, заменившем вдовцу жену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна. Дишдишян объяснил, что работает над проектом совместно с писателем Александром Цыпкиным. По сюжету, главный герой теряет жену, и он создает ее цифровую копию, в процессе узнавая много неожиданного о ней. "Искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни, в кино тоже. Как именно - пока никто до конца не понимает. Мы вместе с Александром Цыпкиным сейчас делаем проект на эту тему", - рассказал он. Над сценарием работают актриса и сценарист Екатерина Мавроматис ("Пальма", "Пальма 2"), а также актер и режиссер Владимир Кондауров ("Пальма 2"). При этом Дишдишян уверен, что ИИ не сможет заменить сценаристов, поскольку человеческий мозг, чувства и тонкости души, которые может вложить в сценарий человек, уникальны и вне конкуренции. В начале июня на XI Книжном фестивале "Красная площадь" художники ответили, заменит ли ИИ книжных иллюстраторов.