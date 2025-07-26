Топ-25 лучших фильмов про супергероев

Издание Esquire составило рейтинг лучших супергеройских фильмов всех времён. Всего в список вошло 25 картин.

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Первое место в топе-25 занял фильм «Супермен» 1978 года от режиссёра Ричарда Доннера. В издании назвали ленту революционным блокбастером, который повлиял на формирование супергеройских фильмов в будущем. На втором месте в рейтинге расположился культовый «Человек-паук 2» Сэма Рэйми, а на третьем — «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Топ-25 лучших супергеройских фильмов по версии Esquire