Топ-25 лучших фильмов про супергероев — рейтинг Esquire
Издание Esquire составило рейтинг лучших супергеройских фильмов всех времён. Всего в список вошло 25 картин.
Первое место в топе-25 занял фильм «Супермен» 1978 года от режиссёра Ричарда Доннера. В издании назвали ленту революционным блокбастером, который повлиял на формирование супергеройских фильмов в будущем. На втором месте в рейтинге расположился культовый «Человек-паук 2» Сэма Рэйми, а на третьем — «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.
Топ-25 лучших супергеройских фильмов по версии Esquire
- «Супермен» (1978)
- «Человек-паук 2» (2004)
- «Тёмный рыцарь» (2008)
- «Мстители» (2012)
- «Суперсемейка» (2004)
- «Чёрная пантера» (2018)
- «Чудо-женщина» (2017)
- «Неуязвимый» (2000)
- «Люди Икс 2» (2003)
- «Бэтмен» (1989)
- «Человек-паук: Через вселенные» (2018)
- «Бэтмен» (2022)
- «Логан» (2017)
- «Ворон» (1994)
- «Первый мститель: Другая война» (2014)
- «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)
- «Новый Камен Райдер» (2023)
- «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)
- «Мстители: Финал» (2019)
- «Супермен 2» (1980)
- «Хранители» (2009)
- «Тор: Рагнарёк» (2017)
- «Супер» (2010)
- «Шазам!» (2019)
- «Громовержцы*» (2025)