«Я ждал полный хлам». Алексей Попов оценил фильм «Формула 1»
Российский голос Формулы 1 Алексей Попов, комментирующий гонки более 30 лет, рассказал о своих впечатлениях от нового художественного фильма «Ф1».
Премьера картины с Брэдом Питтом в главной роли состоялась в конце июня. История рассказывает о вымышленном гонщике Сонни Хейсе, который возвращается в Большие Призы спустя 30 лет после аварии и за полсезона помогает команде-аутсайдеру ApexGP пробиться в лидеры.
«Я объясню, почему мне понравилось. Тут вопрос ожиданий, чего мы ждём. Не надо было изначально ждать документальное кино про все мелочи Формулы 1. Да, если смотреть придираясь, то нам с вами, кто смотрит каждую гонку, бросаются в глаза многие вещи, несостыковки. Одна женщина сидит делает обновления. Гонщик приехал на тесты и, не зная руль и прочее, сразу едет быстро. Его разворачивает, он «убивает» шины, но всё равно ставит лучшее время. Но, ребята, мы смотрим фильм, окей? И мы можем сравнивать с Rush и Driven. И я скажу так. По сценарию и прочему Rush, конечно, в сто раз лучше, но не будем забывать, что авторы обыграли настоящую историю, про Ники Лауду и Джеймса Ханта, и снимать было проще. Но гоночные сцены там ни о чём, и мне было стыдно смотреть: машины не похожи на машины Ф1, гонки не похожи на гонки Ф1. Как ни странно, именно в Rush, хотя фильм сам по себе лучший. А здесь… Признаю, фильм слабенький, но машины похожи на машины, всё едет как едет. Даже момент с невероятным полетом в Монце был несколько назад в Ф3. Да, я бы сделал этот полет пониже. Но это одна из немногих откровенных голливудщин в фильме. Поскольку я ждал полный хлам, то именно поэтому поставлю оценку 8. Если бы я ждал шедевр – наверное, поставил бы 6. Но я ждал хлам, и я смотрел с удовольствием. Точка, я закончил», – сказал Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».