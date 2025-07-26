Алексей Попов оценил фильм «Формула 1»

Российский голос Формулы 1 Алексей Попов, комментирующий гонки более 30 лет, рассказал о своих впечатлениях от нового художественного фильма «Ф1».

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Премьера картины с Брэдом Питтом в главной роли состоялась в конце июня. История рассказывает о вымышленном гонщике Сонни Хейсе, который возвращается в Большие Призы спустя 30 лет после аварии и за полсезона помогает команде-аутсайдеру ApexGP пробиться в лидеры.